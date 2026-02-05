Gibellina si prepara al voto ma le casse sono sotto accusa: rischio di disavanzo milionario?

La Corte dei conti ha esaminato i bilanci del Comune di Gibellina, rilevando numerose criticità che potrebbero tradursi in un disavanzo superiore ai due milioni di euro, con la possibilità che la cifra reale sia ancora più elevata. Le verifiche riguardano diversi esercizi finanziari e mettono in dubbio la reale solidità dei conti dell’ente. Questo secondo quanto riporta “Belice C’è” a firma del giornalista Vincenzo Di Stefano. Al centro delle osservazioni c’è la gestione dei crediti comunali, in particolare quelli di difficile o improbabile riscossione. Secondo i magistrati contabili, alcune somme sarebbero state mantenute in bilancio senza adeguate svalutazioni, alterando così la rappresentazione della situazione finanziaria. Tra le voci contestate figurano residui relativi a Imu e Tari di vecchia data, crediti legati al servizio idrico e somme vantate nei confronti di enti e società in forte difficoltà economica.

La Corte contesta anche l’insufficiente accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, che avrebbe dovuto coprire il rischio di mancati incassi. Questa gestione poco prudente avrebbe nascosto un potenziale squilibrio strutturale dei conti comunali. Se le irregolarità fossero confermate, il Comune potrebbe essere obbligato ad avviare un piano di rientro pluriennale, con conseguenze dirette per la cittadinanza: aumento della pressione fiscale e riduzione della spesa e dei servizi pubblici.