Trapani: il progetto da 170 milioni per la Cittadella dello Sport resta in bilico

Un ambizioso progetto da 170 milioni di euro per la realizzazione di una Cittadella dello Sport a Trapani è stato presentato da Valerio Antonini, presidente delle società sportive cittadine e imprenditore legato al mondo del calcio e della pallacanestro. L’iniziativa, che punta a creare un complesso sportivo polifunzionale con stadio, palazzetto, aree per i giovani, foresteria, pista ciclabile e tanti posti auto, ha attirato l’interesse di un fondo di investimento americano, il GEM Fund, che avrebbe stipulato un accordo preliminare per finanziare l’opera.

Ostacoli tecnici e urbanistici

Tuttavia, il progetto si è scontrato con vari ostacoli tecnici legati ai vincoli urbanistici dei terreni in contrada Milo dove l’opera dovrebbe sorgere, e con le istituzioni locali. Secondo Antonini, non sarebbe stato informato per tempo delle limitazioni alla costruzione di strutture civili su quella zona, ritardando di fatto l’avvio dei lavori. In alcune dichiarazioni pubblicate sui social, il patron ha lanciato un ultimatum all’amministrazione comunale, affermando che senza un cambio di interlocutore politico il progetto potrebbe essere portato altrove, in città ritenute più favorevoli per lo sviluppo dell’iniziativa. La proposta prevede infrastrutture destinate non solo alle principali squadre della città, ma anche a giovani atleti e alla comunità sportiva locale, con l’obiettivo di rafforzare l’impiantistica sportiva e creare nuove opportunità occupazionali. Tuttavia, ad oggi non ci sono certezze sull’avvio dei lavori, e lo stesso Antonini ha fissato un termine fino a fine marzo per ottenere segnali chiari sulla realizzazione dell’opera, pena la possibile delocalizzazione del progetto.