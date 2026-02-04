Marsala, rubò carte Poste Pay, la Procura chiede il giudizio per un uomo già in carcere

La Procura della Repubblica di Marsala ha concluso la fase delle indagini preliminari,

avanzando al Gip del locale Tribunale la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Omar Mosbah, in stato di custodia cautelare in carcere dal 15 novembre 2025, per una serie di episodi

delittuosi avvenuti in Marsala tra l’agosto e l’ottobre 2025 in danno di otto persone offese.

I particolari contestati dalla Procura

L’uomo è imputato di due rapine aggravate dall’uso di armi, di due episodi di furti aggravati, di quattro ipotesi di ricettazione e di due ipotesi di indebito utilizzo di due carte Poste Pay precedentemente rubate ai legittimi proprietari. L’attività di indagine svolta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica riunendo in un unico procedimento diversi episodi avvenuti nell’arco di breve tempo ed è stata delegata ai militari della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Marsala; si è proceduto alla identificazione del presunto autore dei fatti contestati che hanno generato particolare allarme sociale nella città

di Marsala.