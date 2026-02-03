L’ex Provincia di Trapani riordina il personale, avviate le progressioni per 18 dipendenti

Progetti e soluzioni, definiti nelle linee programmatiche, devono necessariamente avere un supporto incisivo nella struttura amministrativa. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani continua il percorso organizzativo per rendere l’Ente più efficiente ed in linea con le esigenze del territorio. Con le progressioni verticali – in tutto 18: da categoria A a B (2), da categoria B a C (10) da categoria C a D (6) -, il Libero Consorzio assume nuovi caratteri di efficacia, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività. “E’ un indirizzo politico che trova piena attuazione nelle procedure previste per legge ma è importante sottolineare che si tratta di una opportunità e di una chiara volontà che puntano a valorizzare professionalità che, negli anni, hanno consentito all’Ente di esprimere uno standard lavorativo di livello ottimale – afferma il Presidente della Provincia, Salvatore Quinci -. Mi piace sottolineare che l’avvio delle nuove progressioni verticali rientra in una strategia di continuità amministrativa. Sono state infatti concluse procedure incardinate nel corso del tempo. Il Libero Consorzio si presenta più solido e pronto ad affrontare le sfide di governo che il territorio provinciale sviluppa nelle sue dinamiche sempre più articolate e complesse. Ringrazio il segretario generale Salvatore Pignatello e la dirigenza del Libero Consorzio per avere gestito al meglio le fasi tecniche e burocratiche che hanno portato alla selezione per i nuovi passaggi contrattuali e di categoria”.