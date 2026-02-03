Marsala, Stagnone devastato dalle mareggiate: ruspe già al lavoro (ma non basta). VIDEO

Le forti mareggiate di qualche giorno fa, hanno messo in ginocchio il litorale di Marsala, lasciando dietro di sé una scia di danni e detriti. Le ruspe si erano messe al lavoro, ma la mole di rifiuti e materiali trascinati dal mare è impressionante. Nella Riserva dello Stagnone, strade e canali sono invasi dall’acqua stagnante e dai rifiuti che il mare ha riversato a riva: plastica, vetro, detriti e altri materiali abbandonati.

In diversi punti, come il bivio tra la SP 21 e la litoranea, l’acqua non riesce a defluire e la situazione resta critica. Da alcuni giorni le operazioni di pulizia sono iniziate, dopo le segnalazioni dei consiglieri Flavio Coppola e Mario Rodriguez al vice sindaco Tumbarello, che ha attivato l’intervento del Libero Consorzio trapanese. I lavori si concentrano soprattutto sulla pulizia delle cosiddette “sachie”, i canali d’acqua spesso ostruiti da erbacce e rifiuti, che impediscono il corretto deflusso dell’acqua piovana e marina. Nonostante le ripetute segnalazioni sulla presenza di bottiglie di plastica e vetro in contrada Giunchi, gran parte dei rifiuti rimane ancora lungo le sponde dei canali e sulle strade. In particolare, lungo la via che dal passaggio a livello conduce al litorale dello Stagnone, vicino alla storica Gelateria Caito, l’acqua continua a formare un vero e proprio lago, rendendo il transito estremamente difficile.

La situazione rimane quindi complessa: le ruspe proseguono il lavoro di liberazione dei canali, ma l’ampiezza dei detriti richiederà ancora tempo e interventi costanti per riportare la normalità sul litorale marsalese. Sul fronte dei moli, è crollato il cosiddetto “molo Adamo”, privato; mentre al Principino c’è un avvallamento al solarium che già era presente e quindi la situazione è peggiorata. Gli altri moli, quelli che la Provincia aveva rifatto, sono rimasti intatti. Una casetta di legno dell’imbarcadero si è staccata ed è crollata. La zona comunque ‘alta’ della Riserva, quella che dall’Imbarcadero prosegue verso Mammacaura, è meno esposta a detriti e acqua marina, ma piena di canneti troppo alti e il cordolo della pista non c’è più, nelle altre parti della ciclabile, è smantellata e i pezzi si trovano lungo la pista. A questo punto sarebbe meglio toglierlo definitivamente.