Da Aprilia a Trapani per compiere una truffa, un uomo finisce in carcere

lunedì 02 Febbraio 2026 - 11:26

I Carabinieri della Stazione di Aprilia, in Provincia di Latina, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 54 anni del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. La misura, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trapani – Ufficio Esecuzioni Penali, riguarda una condanna a sei mesi di reclusione per truffa, reato commesso ad agosto 2019 a Trapani. Dopo le formalità di rito, il 54enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

