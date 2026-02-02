Alcamo Bene Comune incontra ControCorrente di Ismaele La Vardera

Giovedì 5 febbraio ad Alcamo si terrà l’evento di apertura del Faro Territoriale, promosso da ABC – Alcamo Bene Comune. Sarà presente il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di ControCorrente.

L’appuntamento è fissato alle ore 19 presso il “Qubbì” al Collegio dei Gesuiti. Il movimento civico ABC invita a partecipare la cittadinanza e quanti vogliono conoscere un nuovo spazio di partecipazione e civismo: “Vi aspettiamo per condividere questo importante momento che unisce due movimenti che, a livello diverso, portano avanti i valori della partecipazione civica, della trasparenza amministrativa, della protesta contro le storture del sistema sempre accompagnata dalla proposta di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini”.