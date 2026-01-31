Il Marsala Futsal atteso sul campo “caldo” della Gear Piazza Armerina

Dopo una pausa il Campionato di serie A2 Girone D torna sabato 31 gennaio con una partita che si prospetta molto “calda”. Il Marsala Futsal 2012 è atteso sul campo della Gear Piazza Armerina, alle ore 16, per una sfida che ha l’amaro in bocca. Troppi ex alle spalle ed una sconfitta all’andata sul campo lilybetano che brucia ancora (per 0 a 8), porteranno i ragazzi di Mister Tutilo a dare il tutto per tutto.

Lo sa bene uno storico ex, Israel Barroso si sbilancia poco: “Sarà molto dura, loro in casa sono forti, una delle migliori squadre del Campionato ma penso che noi siamo al loro livello e forse di più ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Quello 0 a 8 ha fatto male, perchè poi siamo andati a Messina giocando male male, però ci siamo rialzati e stiamo di nuovo fisicamente bene e quella contro la Gear sarà una gara diversa. Non dico che consigli ci da Mister Tutilo, ma possiamo fargli male”. A parlare un altro ex, Nikolas Sanalitro: “Sarà una partita tosta, conosciamo la squadra, noi ci siamo preparati al meglio e speriamo sia una bella partita. Fisicamente ci siamo, speriamo di portare i tre punti a casa perchè ci servono, la prossima sfida infatti sarà quella contro il Messina”. A dirigere la gara: Venerando Di Bella (sez. Piacenza) Arbitro 1, Antonio Zinzi (sez. Piacenza) Arbitro 2, Emmanuele Nazareno Di Gregorio (sez. Catania) crono.