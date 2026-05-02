Arrestati a Marsala un uomo e una donna. Avevano droga per un valore di 800mila euro

Nei giorni scorsi, una operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 26 mila pillole di ecstasy MDMA, per complessivi 17 chili e valore di mercato stimato intorno ai 780 mila euro.



La vicenda si inquadra nell’ambito di mirate iniziative investigative, condotte in provincia dalla Squadra Mobile, con il supporto del Sevizio Centrale Operativo e della SISCO di Palermo e finalizzate al contrasto della commercializzazione di stupefacente, verosimilmente proveniente dal Nord Europa e destinato alle piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e dei comuni immediatamente limitrofi.

Arrestati un uomo ed una donna. La ricostruzione dell’operazione



L’uomo, cittadino italiano di origini tunisine con precedenti per furto e minacce, era stato osservato, in diverse occasioni, entrare nell’abitazione della donna, nel centro storico di Marsala, e uscirne con buste voluminose, che riponeva nel portabagagli del proprio veicolo con fare sospetto.



Il giorno dell’arresto è stato raggiunto in strada dalla donna, un’incensurata di origini tunisine titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia. In quella occasione, la tunisina portava con sé delle buste, che venivano prontamente prelevate dal complice e riposte, celermente, nel portabagagli del veicolo nella sua disponibilità.

Al successivo controllo, i due sono risultati in possesso di oltre 16 chili di ecstasy, tra pasticche azzurre e rosa e polvere di ecstasy di colore rosa.

I due sono stati condotti in carcere. La conseguente richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, di convalida e applicazione di una misura cautelare, è stata accolta dal GIP, che ha sottoposto entrambi alla custodia in carcere.

Una precedente operazione di Polizia

Già a gennaio scorso, la Polizia di Stato aveva sequestrato 2767 pillole di ecstasy, per complessivi 1200 grammi.

A detenerle nella propria abitazione era una giovane donna di origini tunisine ma cittadina italiana, madre di due figli minorenni, con lei conviventi.

La donna, con precedenti per contrabbando, è attualmente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in questo caso richiesta dalla Procura della Repubblica di Marsala.

Come noto, l’ecstasy o MDMA, è una droga sintetica facente parte del gruppo delle metanfetamine, consumata prevalentemente dai giovani.