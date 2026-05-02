Trapani ospita il Festival nazionale dello sport ENS: tre giorni di inclusione

Dal 7 al 9 agosto, Trapani ospiterà la quarta edizione del Festival Nazionale dello Sport per Bambini e Ragazzi (3-15 anni), promosso dall’Ente Nazionale Sordi insieme al Consiglio Regionale ENS Sicilia, alla Sezione Provinciale ENS Trapani e al Comitato Giovani Sordi. Un appuntamento ormai consolidato che punta a unire sport, inclusione e socialità, coinvolgendo giovani atleti sordi e udenti in un unico grande momento di condivisione. Dopo il successo delle passate edizioni, l’iniziativa torna a valorizzare lo sport come strumento di crescita e integrazione, capace di abbattere barriere e favorire nuove relazioni tra i partecipanti e le loro famiglie. Il Festival, infatti, non è solo competizione, ma anche occasione di incontro e scambio culturale, nel segno di una comunità più aperta e accessibile. L’evento prevede importanti agevolazioni: l’ENS coprirà interamente i costi di alloggio per tutti i partecipanti dai 3 ai 15 anni e garantirà anche le cene sociali dedicate ai piccoli atleti. La partecipazione è aperta a un massimo di 80 iscritti e le famiglie interessate dovranno completare la procedura entro il 16 maggio 2026. La logistica sarà organizzata presso il B&B Hotel Trapani Crystal, punto di riferimento per l’accoglienza durante i tre giorni di attività.