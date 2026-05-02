Mezzo Festival, svelata la line up: Shorty, Truppi, Casadilego e tanti ospiti

L’estate mazarese si prepara ad accogliere il Mezzo Festival, che per la sua terza edizione decide di puntare tutto su artisti di altissimo livello e sonorità sempre più intense e ricercate, alimentando l’attesa per un cartellone che si preannuncia tra i più interessanti del territorio regionale. Il claim “figli dello stesso mare, sotto le stesse stelle” diventa quest’anno il manifesto di una proposta musicale che si fa più matura, spostando l’asticella verso una qualità artistica capace di attrarre un pubblico attento e appassionato di nuove contaminazioni. Il festival entrerà nel vivo della programmazione live con appuntamenti imperdibili che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei nomi più interessanti della scena nazionale.

La serata del 31 luglio vedrà protagonisti la freschezza poliedrica di Nico Arezzo e il groove inconfondibile di Davide Shorty. Il primo agosto la scena sarà invece dominata dalla poetica raffinata di Giovanni Truppi e dalla voce eterea e potente di Casadilego, artisti che fanno dell’intensità interpretativa la loro cifra stilistica. A completare la line-up ci saranno artisti del mediterraneo e della scena indie internazionale tra cui Mascarimirì, Joana Caravalhas, Elisa Trovato e Davide Calafato. In particolare, il terzo giorno, il 2, vedrà il gradito ritorno di Biggaspano con la presentazione del nuovo album, pronto a guidare la grande festa di chiusura del festival. L’evento sarà arricchito dai dj set di Mabel, Piero Siragusa, Bonsee, Chiara Caruso, Morpheine, Troppo Kimberly, Leiluna, Crono e Tek Hole collective.

“Anche quest’anno abbiamo fatto una scelta chiara: puntare sulla qualità con quattro artisti di taratura nazionale.– Sono le parole di Benito Frazzetta, uno degli organizzatori- Vogliamo dare un segnale preciso: che anche da qui si può costruire qualcosa di rilevante, senza compromessi. È un investimento culturale, prima ancora che artistico“. Cornice d’eccezione di questo viaggio sonoro sarà il suggestivo Giardino dell’Emiro, un luogo che incarna perfettamente l’anima di Mazara del Vallo, storica città crocevia di popoli e culture. Questo spazio non sarà soltanto un palcoscenico ma un vero e proprio ecosistema vitale, curato dai giovani dell’Associazione Mezza APS. Il gruppo organizzatore, composto da giovani che hanno scelto di restare o tornare in Sicilia per costruire un’azione culturale concreta. All’interno dell’area festival il pubblico potrà godere di ampi spazi dedicati al relax e al food, oltre a un’area specificamente pensata per i bambini e le famiglie e un mercatino per gli amanti della ricerca e dell’artigianato. Supportato da istituzioni e privati, e già patrocinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Mezzo Festival si conferma un appuntamento fondamentale per chi crede nella forza del cambiamento attraverso l’incontro e l’arte.