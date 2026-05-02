La Canottieri Marsala sul podio del Campionato Regionale di Canoa￼

Gli atleti del comparto canoa della Società Canottieri Marsala, allenati dal preparatore Francesco Prisma, hanno inaugurano lo scorso 26 aprile, la stagione agonistica nel migliore dei modi, conquistando importanti piazzamenti sul podio del Campionato Regionale Sicilia, che si è svolto a Nicoletti, in provincia di Enna. Tante le categorie in cui i ragazzi della Canottieri hanno primeggiato:

ALLIEVI B MASCHILE

• Alessio Prisma (K1) conquista il 2° posto nei 2000m e il 3° posto nei 200m

• Marco Di Girolamo e Pietro Caradonna (K2 – 200m) salgono sul podio con un ottimo 3° posto

ALLIEVE B FEMMINILE

• Giulia Serrentino (K1) conquista il 2° posto sia nei 2000m che nei 200m

MASTER G MASCHILE

• Guardino Salvino (K1 – 5000m) conquista il 2° posto. Un risultato eccellente che conferma la preparazione atletica dell’intera squadra della Canottieri Marsala, che festeggia il risultato e si prepara per affrontare le prossime sfide