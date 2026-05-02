Marsala, un autista di un bus prende a schiaffi uno studente. Diffuso un video. Interviene il vice sindaco Tumbarello

“Vi invito ad avviare le necessarie indagini al fine di accertare la realtà dei fatti accaduti”. È la nota urgente che il vicesindaco di Marsala Giacomo Tumbarello – con delega ai Trasporti Pubblici – ha inviato stamani alla dirigente del settore SPL e al segretario generale. il vice sindaco è intervenuto in merito ad un episodio che si è verificato su un autobus di linea urbana di Marsala, con spintoni e parole offensive tra uno studente e l’autista.

Il video virale sui social

L’episodio è stato noto a quanto sembra dalla diffusione tramite social ad parte di alcuni colleghi dello studente che tramite telefonino hanno ripreso parte dell’episodio.

Adesso appresa la notizia l’Amministrazione comunale è in attesa di una dettagliata relazione, nonché dell’acquisizione delle immagini di bordo, al fine di fare piena luce e chiarire con esattezza quanto verificatosi lo scorso 29 aprile all’interno del mezzo. “Il rispetto delle regole sui mezzi pubblici è fondamentale, così come lo è il rispetto delle persone e dei ruoli, afferma il vicesindaco Tumbarello. L’obiettivo è quello di garantire sicurezza, correttezza e serenità per tutti, utenti e dipendenti comunali.

In attesa della relazione dirigenziale, qualora venissero accertati comportamenti non conformi saranno adottati i provvedimenti conseguenti”.