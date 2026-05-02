Marsala: Avs presenta i candidati al Consiglio con l’europarlamentare Leoluca Orlando

Domenica 3 maggio alle ore 10.30, a Marsala, Alleanza Verdi Sinistra presenterà le candidate e i candidati al Consiglio comunale. Si tratta, sottolineano i promotori, di “persone che hanno scelto di mettersi in gioco, di ascoltare, di costruire insieme una città più giusta, sostenibile e vicina ai bisogni reali”. Interverranno: Antonella Ingianni di Europa Verde, Fabio Giambrone, Portavoce regionale Europa Verde, Andreana Patti, candidata sindaca e Leoluca Orlando, europarlamentare AVS.

“Sarà un’occasione per incontrarsi e conoscersi e condividere visioni. Non un semplice appuntamento elettorale ma uno spazio di partecipazione”.

L’iniziativa si terrà in via Sibilla, presso Largo vittime dell’11 settembre 2001.