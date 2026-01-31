Lancio di fumogeni in campo, Daspo per tre tifosi del Trapani Calcio

Il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, ha emesso 3 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di alcuni tifosi trapanesi, nell’ambito delle attività di prevenzione del fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive. Il provvedimento scaturisce dai fatti avvenuti nella giornata del 18 gennaio scorso, in occasione dell’incontro di calcio “F.C. Trapani 1905 – Sorrento Calcio 1945”, valevole per il Campionato di serie C Girone C. Infatti, intorno al 18° minuto di gioco, alcuni tifosi del Trapani, posizionati all’interno del settore “Curva Locali”, si sono resi responsabili dell’accensione e del successivo lancio di numerosi fumogeni e petardi all’interno del rettangolo di gioco, molti dei quali hanno raggiunto la c.d. “area piccola”, proprio in prossimità del portiere della squadra di casa.

Il copioso lancio di artifizi che ha raggiunto il campo di gioco, ha causato il danneggiamento del manto erboso e posto in grave pericolo l’incolumità degli stewards oltre che dei giocatori, motivo per il quale il Direttore di Gara ha deciso di sospendere temporaneamente l’incontro. Le accurate indagini svolte dalla DIGOS ed una articolata ed approfondita istruttoria operata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Trapani, hanno consentito di risalire all’identità dei supporters locali autori delle menzionate condotte ai fini della successiva emissione dei DASPO. A tal proposito sono ancora in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali altri responsabili.

Il Questore, quindi, rilevato che i comportamenti su delineati hanno rappresentato una reale e concreta turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti in occasione di manifestazioni sportive, ha emesso pertanto tre DASPO nei confronti di alcuni tifosi locali, ai quali è stato imposto il divieto di accedere agli impianti sportivi con rilevanti conseguenze penali in caso di accertata violazione. Con il DASPO il Questore, attiva uno strumento giuridico efficace sia sul fronte della prevenzione, in relazione al verificarsi di eventuali condotte potenzialmente pericolose che sul fronte della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Azioni concrete dunque volte a garantire nelle manifestazioni sportive della città il rispetto della legge ed a bandire nello stesso tempo ogni forma di violenza e disordine sociale.