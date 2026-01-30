Marsala: mareggiata lato sud, strada piena di alghe e impraticabile

Ancora una volta, a causa di una mareggiata, la SP 84, ovvero la strada che porta ai lidi del versante sud, è impraticabile. E lo è a causa delle alghe che si riversano per tutta la carreggiata. Ieri i Vigili urbani hanno transennato la strada, a partire dalle Cantine Florio, in quanto il manto diventa scivoloso e le alghe possono causare danni al motore dei veicoli. Anni fa, a causa di due erosioni – prima una e poi l’altra dopo il primo rifacimento della strada – un progetto di messa sicurezza era stato approvato e avallato anche dall’onorevole Stefano Pellegrino. Il problema è che, probabilmente, per fare un progetto ad hoc in quel versante colpito da erosioni, con la costa sempre più ridotta e bassa, ci vogliono finanziamenti più strutturati. L’acqua marina sta mangiando la cosa del versante sud, sarà un processo inevitabile. E un giorno chissà quando si potrebbe avere un altro ‘caso Niscemi’. La strada, le case, i terreni, sono a rischio. Ma rifare il guard rail per evitare che le alghe finiscano in strada si è rivelato inutile. E’ evidente.