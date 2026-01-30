“Attenzione nel trapanese gira una truffa tramite WhatsApp”

Consumerismo No Profit, in questi giorni, ha raccolto numerose segnalazioni di tentate truffe via WhatsApp provenienti da diversi cittadini trapanesi, con dinamiche tra loro molto simili. Un fenomeno che, secondo l’Associazione, non appare episodico né destinato a fermarsi. Il messaggio-tipo è breve e studiato per colpire emotivamente: “Ciao, potresti prestarmi 810 euro? Devo pagare urgentemente il notaio, ma ho dei problemi con la carta. Ti restituirò i soldi stasera“. Una richiesta che fa leva su fiducia personale, urgenza e apparente normalità dell’importo, elementi che riducono la capacità di valutazione critica e spingono la vittima ad agire rapidamente. Secondo Consumerismo, gli episodi emersi non si fermerebbero solamente su Trapani ma potrebbero coinvolgere anche altri territori, con messaggi inviati a catena e numerazioni diverse, spesso riconducibili a account WhatsApp compromessi, numeri clonati o simili a quelli reali, identità fittizie che si spacciano per conoscenti, amici o colleghi.

“Si tratta di una truffa subdola perché non utilizza link o richieste palesemente sospette, ma simula un bisogno reale, credibile e urgente – spiegano dall’Associazione – ed è proprio questa normalità apparente a renderla pericolosa”. Il riferimento a spese “istituzionali” come il notaio, o altre volte urgenze come il meccanico, unito alla promessa di restituzione immediata del denaro, crea un meccanismo psicologico di pressione, che porta molte persone a non verificare l’identità del mittente. L’Associazione invita i cittadini alla massima prudenza: non inviare denaro sulla base di un messaggio, anche se sembra provenire da una persona conosciuta, verificare sempre contattando direttamente il presunto mittente con una chiamata o un altro canale, segnalare immediatamente il tentativo di truffa a WhatsApp e alle autorità competenti, informare familiari e conoscenti, per evitare che il raggiro si diffonda ulteriormente.

Consumerismo avverte che queste truffe difficilmente si arresteranno nel breve periodo, proprio perché a basso costo per i truffatori e ad alto rendimento potenziale. In caso di dubbi o sospetti, è sempre consigliabile fermarsi, verificare e chiedere supporto: pochi minuti possono evitare una perdita economica e contribuire a contrastare una truffa che si alimenta soprattutto del silenzio delle vittime.