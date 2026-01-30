“300mila euro al Trapani Calcio: l’imbarazzo dell’onorevole Pellegrino intervistato da LA7”. VIDEO

“Piazza Pulita”, trasmissione La7, ha affrontato ieri sera, il tema del Trapani Calcio in particolare. Nel corso della puntata il reportage ha ricordato la vicenda che aveva portato a Trapani Valerio Antonini e un suo dirigente, ovvero Roberto Schifani, figlio dell’attuale Governatore della Sicilia, lo stesso Governo regionale che aveva erogato 300mila euro alla società sportiva, una delle più grosse cifre in questo campo. Si parla dell’imprenditore Antonini, broker nel settore dei cereali, che accompagnava Maradona in giro per il mondo, come nell’incontro con Maduro, presidente del Venezuela oggi arrestato dagli Stati Uniti d’America. Da qui in poi la vicenda del mancato pagamento dei crediti d’imposta e le seguenti penalizzazioni ormai note. Tra gli intervistati, a Palermo, durante l’incontro di Forza Italia al Politeama con il Ministro Tajani, c’è stato l’onorevole Stefano Pellegrino, persona rilevante dell’operazione del contributo al Trapani Calcio perchè fu l’autore dell’emendamento. Ai microfoni di “Piazza Pulita”, però, in merito ai 300mila euro, l’onorevole è apparso evasivo: “Non ricordo al momento, glielo posso dire con calma; è stato comunque approvato dall’Ars, non è un mio emendamento; io poi sono di Marsala, tifo per il Marsala, è come parlare di Inter-Milan o Roma-Lazio. Devo andare…” dice nell’imbarazzo. Vicenda che resta torbida.

