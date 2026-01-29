Maltempo sul litorale trapanese: circa 70 interventi dei Vigili del Fuoco

Il litorale trapanese è stato interessato nelle scorse ore da un’ondata di maltempo che ha provocato disagi diffusi, soprattutto per la caduta di alberi, pali pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti. Tra la notte e la mattinata odierna, le squadre di intervento hanno effettuato circa 70 operazioni di emergenza, principalmente legate a taglio piante e messa in sicurezza di coperture in lamiera danneggiate. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni rilevanti né persone coinvolte. La Protezione Civile ha deciso di fermare una squadra aggiuntiva a causa dei numerosi interventi già gestiti. Le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti e assicurano che, in caso di ulteriori emergenze o danni significativi, verranno fornite informazioni tempestive alla cittadinanza.