Forte vento a Marsala, chiuso l’asilo di Sappusi per rischio crollo pannelli solari

Il forte vento che sta sferzando da questa notte a Marsala sta causando i primi problemi. Ciò infatti ha indotto i responsabili dell’asilo nido di Sappusi a chiudere, stamattina – e cautelativamente – la struttura scolastica. E ciò, a causa del rischio di crollo di pannelli solari installati nell’edificio. Sul posto, tecnici e operai comunali per mettere in sicurezza l’impianto energetico. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione e muoversi con prudenza, tenuto conto del persistere del forte vento.