Alcamo: 43enne arrestato, in casa aveva una serra di 133 piante di cannabis

Un bottino particolare quello ritrovato ad Alcamo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno arrestato un 43enne di Palermo per coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. I militari dell’Arma, di iniziativa a seguito di attività investigativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione estiva dell’uomo rinvenendo una vera e propria serra indoor con un totale di 133 piante di cannabis indica alte tra 60 cm e 1 metro. Le piante erano riscaldate da potenti lampade lasciate accese notte e giorno che hanno portato i Carabinieri a successivi accertamenti sul contatore e sui consumi. All’esito di quest’ultima attività l’intero immobile sarebbe risultato allacciato alla rete pubblica motivo per il quale è stato arrestato, oltre che per il reato di coltivazione di stupefacenti, anche per furto aggravato di corrente elettrica. Tutte le piante sono state estirpate e distrutte, l’uomo arrestato e dopo l’udienza di convalida sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre sono in corso accertamenti da parte di personale specializzato volti a stabilire con precisione la quantità di energia elettrica asportata nel tempo.