Passaggi a livello in tilt e treni cancellati, cosa succede da Alcamo a Marsala

Diversi automobilisti in zona Marsala, lamentano di passaggi a livelli chiusi da un’ora. In particolare estenuante attesa per chi si trova in coda dietro le sbarre di Dammusello. Cosa è accaduto? Pare che nel passaggio a livello in zona Spagnuola un veicolo sia rimasto tra i binari e che le sbarre abbiano subito dei danni, fermando la corsa dei treni – diversi in questa fascia oraria – con passaggio da Marsala. Questo secondo Trenitalia. In particolare il treno 21870 che da Trapani avrebbe dovuto arrivare ad Alcamo Diramazione, è fermo in linea dalle ore 13.15 per danni ad un passaggio a livello. Di conseguenza anche il treno 21871 che da Piraineto giunge a Trapani è fermo dalle ore 13:27 per lo stesso motivo. Cancellato il Trapani-Castelvetrano delle 13.28. Da monitorare i treni successivi dopo le 14. Nel frattempo ennesimi disagi agli automobilisti in coda dietro le sbarre, visto che in Provincia di Trapani pochissimi sono le sopraelevate, figuriamoci i sottopassaggi.