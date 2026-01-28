Dopo il recente passaggio al gruppo misto, la consigliera comunale e provinciale di Alcamo Laura Barone aderisce al movimento fondato da La Vardera. “Chi mi conosce sa che in questi dieci anni ho svolto il mio ruolo con dedizione e anche con rinunce personali e professionali, mettendo sempre al centro l’interesse della collettività e senza steccati di partito”, ha dichiarato Barone. Un percorso che, nel tempo, l’ha portata a una riflessione profonda sul proprio ruolo politico e sul rapporto con il Movimento 5 Stelle, di cui ha fatto parte. “Il senso di appartenenza che mi ha legata al Movimento si è progressivamente affievolito, fino a farmi comprendere di non rappresentarlo più in modo adeguato“, ha spiegato la consigliera, sottolineando come l’esperienza maturata a diversi livelli istituzionali le abbia chiarito che “… ciò che conta davvero sono i valori e le idee e, soprattutto, il modo in cui questi si traducono in azioni concrete, al di là dei proclami elettorali”.

Da qui la decisione di aderire al movimento ControCorrente, una scelta che Barone definisce naturale e convinta: “In ControCorrente ho ritrovato entusiasmo e il senso di condivisione di un progetto politico orientato alla crescita e alla tutela della nostra amata Sicilia”. La consigliera ha inoltre voluto ringraziare l’onorevole Ismaele La Vardera: “Lo ringrazio per aver creduto in me e per avermi accolta all’interno del movimento. Il mio impegno politico prosegue con la stessa determinazione di sempre, senza perdere di vista il valore delle persone e l’attenzione per il nostro territorio”.