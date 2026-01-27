Marsala: morta dopo un intervento d’urgenza la dipendente comunale Francesca Casano

Una tragica notizia ha colpito oggi il personale del Comune di Marsala: è venuta a mancare la dipendente Francesca Casano. La morte nella tarda serata di ieri in ospedale a Palermo, dove era stata operata d’urgenza. Aveva 63 anni e lascia due figli. Lascia affranti i colleghi che la ricordano con affetto e che hanno apprezzato di Francesca la semplicità d’animo, la serietà, il senso del dovere. Il sindaco Massimo Grillo e il presidente Enzo Sturiano esprimono i sentimenti di profondo cordoglio della Giunta e del Consiglio comunale, nonché a nome personale, per la perdita di Francesca Casano. Rivolgono un affettuoso abbraccio alla famiglia, cui manifestano vicinanza in questo momento di immenso dolore. Al Comune di Marsala dal 1996, istruttore amministrativo, Francesca Casano aveva svolto servizio all’Ufficio Contratti e, da una decina di anni, era assegnata al settore Risorse Umane. I funerali si svolgeranno domani – mercoledì 28 – nel Santuario Maria SS. Addolorata, alle ore 15.30.