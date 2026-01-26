A Trapani l’ennesimo arresto per spaccio di droga un ragazzo di 23 anni

A Trapani, i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata, hanno arrestato un trapanese di 23 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, durante il controllo di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari in uno stabile sito nel quartiere Fontanelle, notavano strani movimenti di persone tra l’ingresso e le scale dello stabile. Insospettiti e sottoposto a perquisizione il 23enne veniva trovato in possesso di 17 dosi di hashish pronte per essere cedute, soldi contanti ritenuti provento dell’illecita attività in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. All’esito dell’udienza che ha convalidato l’arresto, per il giovane non veniva disposta alcuna misura cautelare.