Marsala: giornata di incidenti in via Salemi e Birgi

Una giornata di incidenti a Marsala. In via Salemi, nei pressi dell’ospedale all’incrocio con lo Scorrimento Veloce, un incidente serio, con un ferito a bordo, si è verificato intorno alle 12.30-12.45. Sul posto un’ambulanza del 118 per soccorrere il conducente. Sulla SP 21 invece, nelle vicinanze dell’aeroporto di Birgi, si è verificato un sinistro autonomo: la persona alla guida, forse a causa della pioggia e della velocità, non ha controllato il mezzo che ha perso il controllo finendo contro il guard rail che delimita la strada. L’impatto ha provocato un incendio e le fiamme hanno avvolto l’auto. Nel luogo dell’incendio è arrivata una squadra di Vigili del Fuoco per domare il fuoco. Il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo.