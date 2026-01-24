Marsala, segnalati alla Procura due nord africani

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Trapani Giuseppe Felice PERITORE che hanno visto impegnati numerosi equipaggi della Polizia di Stato, mirati alla prevenzione e repressione dei reati, nonché finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Marsala, con il supporto delle aliquote del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Marsala un cittadino di origini rumene 35enne, ed un cittadino di nazionalità algerina 64enne – entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per plurimi pregiudizi di polizia per delitti quali furto aggravato, estorsione, truffa, resistenza ed oltraggio a P.U., lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ed altresì per pregresse violazioni alla normativa in materia di ingresso e soggiorno regolare sul territorio nazionale italiano, nonché già segnalati per lo svolgimento dell’attività non autorizzata di “guardiamacchine”.

A seguito di un controllo di polizia effettuato in questa Piazza del Popolo dagli Agenti della Polizia di Stato, i due soggetti venivano colti sprovvisti di documenti di identificazione personale, e più il citato cittadino rumeno veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di circa 20 cm, che l’uomo teneva occultato sulla sua persona.

L’arma bianca, illecitamente detenuta dal cittadino rumeno, veniva sequestrata e lo stesso veniva contestualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di Porto abusivo di armi.

Il cittadino algerino, anch’egli sottoposto a controllo da parte degli operatori di polizia, risultava essere già gravato da un precedente Ordine di allontanamento del Questore di Trapani a lasciare il suolo nazionale entro il termine di sette giorni, a cui il medesimo non aveva mai ottemperato.

Pertanto, accertata tale infrazione a suo carico, anch’egli veniva segnalato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Marsala alla locale Procura della Repubblica.