La scomparsa di un tunisino che viveva a Marsala. La famiglia: “Aiutateci, da 35 anni non sappiamo cosa gli sia successo”

Dal 1991 la famiglia non ha più notizie di Nouri Somai, scomparso improvvisamente senza lasciare traccia. A distanza da 35 anni, tuttavia, i parenti lanciano un nuovo appello, nella speranza di riuscire ad avere qualche informazione utile. Nouri Somai (in arabo النوري الصمعي) è nato il 25 ottobre del 1968 a Mornag in Tunisia ed è arrivato in Italia nel 1987.

Ha vissuto e lavorato a Marsala, in provincia di Trapani, svolgendo attività di pesca in mare. Per ben due volte il fratello lo ha raggiunto in quel periodo, una volta a Trapani e una a Marsala. I contatti con la famiglia proseguono regolarmente fino al 1991. “Da quell’anno in poi non abbiamo più avuto alcuna notizia e ad oggi non sappiamo se sia deceduto o se possa trovarsi in stato di detenzione”, afferma una nipote, sottolineando che in questi lunghi anni non è mai venuta meno la speranza di ritrovarlo.

Nouri Somai era alto circa 172 cm, con un peso di 80-85 kg. L’ultima fotografia di cui è in possesso la famiglia risale al 1987. Tuttavia, la speranza di ritrovarlo non è mai venuta meno e proprio per questo i parenti hanno rivolto un nuovo appello attraverso la nostra testata a tutti i potenziali lettori, affinchè chiunque ritenga di aver incontrato o conosciuto Nouri Somai possa fornire segnalazioni utili alle ricerche.