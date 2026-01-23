Pusher, ladri di energia elettrica, uomini violenti: tutti i provvedimenti del Questore di Trapani

La Divisione Anticrimine della Polizia di Stato ha intensificato l’attività di emissione delle Misure di Prevenzione per contrastare ogni forma di criminalità su tutto il territorio provinciale, in attuazione alle direttive impartite dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore. Solamente nell’ultimo mese infatti sono stati emessi 18 Avvisi Orali, 10 Fogli di Via e 7 Ammonimenti.

18 Avvisi Orali

Sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti italiani e stranieri che, a vario titolo, si sono resi responsabili di condotte non conformi alla legge, e pertanto ritenuti socialmente pericolosi in base alle condotte precedenti ed ai loro precedenti penali. Nel dettaglio, i provvedimenti in questione riguardano persone coinvolte in diversi reati, tra cui evasione, furti, rapine, danneggiamenti, possesso ingiustificato di armi o arnesi atti allo scasso e violazioni in materia di stupefacenti, episodi che avevano destato preoccupazione nella comunità. In particolare: un Avviso Orale ha riguardato un pusher ventiseienne pregiudicato marsalese trovato in possesso, nella propria abitazione, dagli agenti del Commissariato di P.S. di Marsala, di svariate dosi di hashish e marijuana nonché di una ingente somma di denaro verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

10 Fogli di via

Sono stati notificati a soggetti colti a delinquere nel territorio trapanese. In particolare: è andata male ad un parcheggiatore abusivo tunisino di 47 anni, che al parcheggio comunale “Salato” di Marsala pretendeva da un utente il pagamento per l’ingresso della vettura. Sfortunatamente per lui si trattava di un poliziotto libero dal servizio che ha fatto intervenire la volante; al soggetto, proveniente da Palermo, è stato fatto divieto di far rientro nel comune di Marsala per un periodo di anni 2. Altro Foglio di via è stato notificato ad un soggetto resosi responsabile della famigerata “truffa dello specchietto”. Il truffatore in trasferta, simulando la rottura dello specchietto retrovisore del proprio automezzo, riusciva ad ottenere dall’ignara vittima una somma di denaro a titolo risarcitorio: per lui l’ordine di lasciare il territorio del capoluogo con il divieto di farvi rientro per un periodo di anni 4. La sicurezza e la prevenzione è costantemente monitorata dalla Divisione Anticrimine anche a tutela delle vittime di violenza di genere.

7 Ammonimenti

Infatti sono stati firmati dal Questore nei confronti di soggetti resisi autori di atti persecutori e condotte di violenza domestica. Con i decreti di ammonimento il Questore ha diffidato i soggetti ad avere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi dal compiere ulteriori atti persecutori e violenti ai danni delle vittime o di terzi ad esse in qualche modo legati, con il monito di ben più gravi conseguenze penali in caso di reiterazione dei comportamenti violenti.