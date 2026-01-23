Petrosino: sopralluogo della Protezione Civile per stimare i danni causati dal maltempo

Nel primo pomeriggio di oggi si è svolto un sopralluogo a Petrosino, alla presenza del dirigente responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani, Antonio Parrinello, del sindaco Giacomo Anastasi e dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale, al fine di verificare direttamente l’entità dei danni e le criticità presenti sul territorio a seguito del maltempo che ha colpito la città nei giorni 19 e 20 gennaio.

Durante l’incontro è stata predisposta una prima verifica delle infrastrutture gravemente compromesse e una valutazione economica dei danni subiti, che costituirà la base per l’attivazione degli interventi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza delle aree interessate.

“Siamo da subito in contatto e a supporto delle istituzioni regionali – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – che in questo momento sono pienamente impegnate nel garantire assistenza, ripristino della sicurezza e supporto alle amministrazioni. Continuerò con estrema attenzione – prosegue il primo cittadino – a monitorare la situazione e a collaborare con la Protezione Civile e gli enti competenti per assicurare risposte tempestive e concrete alla comunità e al territorio di Petrosino”.