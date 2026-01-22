Marsala: “Danni da maltempo per un milione e mezzo”

Con una nota indirizzata alla Protezione civile regionale, il Comune di Marsala ha comunicato la stima dei danni causati dagli eventi meteorologici avversi dei giorni scorsi. E ciò sulla scorta della ricognizione degli stessi danni effettuata dal Centro Operativo Comunale (COC), così come richiesto dal Dipartimento di protezione civile regionale che, di concerto con la Prefettura di Trapani, ha coordinato gli interventi in provincia. Al riguardo, ammonta a oltre 1 milione e mezzo di euro la stima dei danni subiti nel territorio di Marsala a seguito del maltempo del 19 e 20 gennaio. La relazione del COC elenca i danni a infrastrutture stradali, attività commerciali e produttive (soprattutto serricoltura) e impianti di pubblica illuminazione. Quantificati anche i danni subiti dal verde pubblico, per il crollo della torre faro nell’area portuale e l’erosione della zona costiera, nonché i danni subiti dal cantiere “Waterfront 2” (Lungomare Florio).

Il sindaco Massimo Grillo: “Il monitoraggio del territorio, sin dalle prime previsioni meteo, ha consentito di attuare interventi precauzionali e sorvegliare i siti con maggiori criticità – vedi il fiume Sossio – al fine di limitare i danni a persone e cose. È il risultato di un lavoro di squadra che ha visto impegnati dirigenti, funzionari e operai comunali, nonché forze del volontariato. A tutti loro il mio grazie e quella della Città. Rivolgo altresì l’augurio di un pronto ritorno alla normalità ai comuni di Petrosino, Mazara, Castelvetrano e San Vito Lo Capo che – più di tutti – hanno subito le conseguenze disastrose dell’uragano Harry”.