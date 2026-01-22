Maltempo Petrosino: in 24 ore il Biscione liberato da alghe e detriti in strada

A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche la situazione sul territorio comunale di Petrosino – una delle più colpite dopo Mazara del Vallo dalle mareggiate delle scorse ore – è progressivamente tornata alla normalità. Dalla mattinata di ieri diversi gli interventi di ripristino e pulizia della carreggiata del Lungomare Biscione, interessata dall’accumulo di alghe e detriti nonché le operazioni di messa in sicurezza dei pali e delle strutture danneggiate dal vento, al fine di garantire condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale. Gli uffici sono, inoltre, al lavoro per la verifica e stima dei danni causati. “Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, un sentito ringraziamento agli Uffici comunali e a tutti i componenti del Centro Operativo Comunale, che in questi giorni di allerta meteo hanno lavorato con grande senso del dovere per garantire l’incolumità della cittadinanza e il presidio costante del territorio – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Un ringraziamento particolare va ai volontari delle Associazioni di Protezione Civile “Trinacria” e “SST”, per il prezioso e fondamentale supporto fornito nel pieno dell’emergenza, dimostrando professionalità, disponibilità e spirito di servizio”.