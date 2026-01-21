Saranno potenziati i controlli nei locali pubblici in provincia di Trapani

E’ tornato a riunirsi presso la Prefettura di Trapani, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, allargato alla partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. Al centro del confronto la necessità di intensificare in chiava preventiva i controlli sulle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo per un’analisi di contesto della situazione a livello provinciale.

Nel corso dell’incontro è stato convenuto di rafforzare i dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e ogni forma di controllo che miri a prevenire fenomeni di sovraffollamento, nonché a contrastare ogni forma abusiva di esercizio di talune attività. Altresì, verranno avviati incontri mirati anche con le associazioni di categoria, che insieme alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e al Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e all’ASP saranno convocati secondo un programma stabilito.

Sul punto, verrà rafforzata l’attività di sensibilizzazione dei Comuni tramite i sindaci, sia riguardo al rilascio delle concessioni di loro competenza, sia con riferimento alle attività di controllo poste in essere dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ferme restando le disposizioni specifiche soggette agli articoli 68 e 80 del TULPS.

Per le attività che rientrano nella sfera di competenza della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo, saranno programmate verifiche volte a constatare la corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle attuali di effettivo esercizio.

Al termine della riunione è stato condiviso un dispositivo di controllo mirato a verificare attraverso il monitoraggio dei locali e la programmazione specifica dei controlli di polizia le condizioni di rilascio dei titoli abilitativi, il rispetto della normativa e l’efficacia delle misure di prevenzione antincendi. In adesione alla direttiva del Ministro dell’Interno, sarà pubblicata una circolare specifica che consenta di coordinare tutti gli enti coinvolti a tutela della pubblica incolumità dei lavoratori e degli avventori.