Calisthenics Marsala parteciperà con ben 17 atleti al Calicontest di Palermo

Calisthenics Marsala sarà una delle realtà più presenti al Calicontest di Palermo, in programma domenica 10 maggio e valido per la qualificazione alla finale nazionale: 17 atleti in gara, distribuiti per tutte le fasce d’età, nelle categorie maschili e femminili e nelle due specialità, skills ed endurance. Una partecipazione così ampia dà lustro alla città di Marsala e conferma la solidità di un progetto sportivo costruito negli anni dai co‑fondatori Emmanuele Cassata e Giuseppe Marino, affiancati dagli istruttori Antonino Clemente e Fabio Pace, figure fondamentali per la crescita tecnica e culturale del calisthenics nel territorio.

Gli atleti in gara

Endurance

– Cristian Cassata – Principiante 13/20

– Flavio Patti – Principiante 21/30

– Elio Tumbarello – Principiante 31/40

– Michelangelo Bonomo – Principiante 31/40

– Cristina Corica – Femminile Principiante 29/40

– Francesco Campanella principiante 31/40

Skills Maschili

– Francesco Campanella – Intermedio 31-40

– D’Antoni Claudio – Intermedio Over 40

– Daniele Vinci – Intermedio Over 40

– Parrinello Giuseppe – Intermedio 13/20

– Tommaso Scalia – Principiante 13-20

– Damiani Bartolomeo – Principiante Over 40 – Sciacca Raffaele – Principiante 13/20

– Andrea Monaco – Avanzato 31-40

– David Rallo – Avanzato 13-20

Skills Femminili

– Rallo Federica – 13/28

– De Marco Anita – 13/28

– Eleonora Maggio – Over 40