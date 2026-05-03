Gruppo Consiliare Egadi Meravigliose: “I cimiteri delle isole in stato di abbandono”

Il Gruppo Consiliare Egadi Meravigliose denuncia la situazione indegna in cui versano i cimiteri delle Egadi, in particolare di Favignana e di Marettimo, oggi simboli evidente della difficoltà politico-amministrativa in cui continuano a trovarsi le isole Egadi.

Erbacce alte, incuria diffusa, mancanza di programmazione nella manutenzione ordinaria e straordinaria, con il pericolo che proliferino insetti nocivi e roditori: inoltre, vi sono situazioni denunciate nella passata consiliatura dalla commissione di inchiesta sulla gestione dei cimiteri delle Egadi a cui l’attuale Amministrazione non ha saputo ancora porre rimedio, rimane uno scenario che offende la memoria dei defunti e mortifica la dignità dei cittadini.

“Qualche mese dopo l’insediamento avevamo già sollecitato l’Amministrazione, tuttavia, a quasi un anno dall’insediamento, oltre a non essere stato ancora eseguito alcun intervento di manutenzione straordinaria, bisogna registrare anche la perdurante grave carenza manutentiva ordinaria (a Marettimo non si effettua un intervento di scerbatura dal mese di ottobre 2025).Per questi motivi, i consiglieri Sammartano, Sinagra e Lo Iacono hanno presentato un’interrogazione urgente per chiedere conto di questa grave inerzia amministrativa.

“Non è più tollerabile – dichiarano – che si continuino a chiedere e incassare risorse dai cittadini senza garantire servizi essenziali. Il rispetto dei luoghi sacri non è opzionale. Il Gruppo chiede: un intervento immediato di pulizia e scerbatura, nonché la programmazione di un piano di manutenzione ordinaria/straordinaria che ponga rimedio alle gravi carenze già segnalate alla precedente Amministrazione dalla Commissione Consiliare di inchiesta sui cimiteri delle Egadi, anche per evitare danni di natura erariale”.