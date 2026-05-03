Marsala, presentate le quattro liste a sostegno del candidato sindaco Massimo Grillo

Le liste collegate al candidato sindaco Massimo Grillo hanno aperto la loro campagna elettorale presentando le loro sigle e il loro programma.

Presenti diverse centinaia di persone nella sede del comitato in via Mazzini 123 a Marsala. Dopo i rappresentanti delle 4 liste: Liberi, Vivere la Città, Udc e Lilibeo Viva sono intervenuti o erano presenti i quattro assessori indicati da Grillo, Salvatore Agate, Gaspare Di Girolamo, Cinzia Zelinda Augugliaro, Gaspare Stabile. Infine Massimo Grillo che ha puntato il suo intervento sulla realizzazione e sulla cantierizzazione delle opere fatte durante la sua sindacatura su tutto il territorio comunale.