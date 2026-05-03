Orlando lancia la campagna elettorale di Andreana Patti: “Alternativi per dare a Marsala quello che merita” VIDEO

“Una donna libera, con una visione del futuro”. Con queste parole Leoluca Orlando ha “benedetto” la candidatura di Andreana Patti alle amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio a Marsala. L’europarlamentare ed ex sindaco di Palermo ha garantito il sostegno leale di Alleanza Verdi Sinistra, apparendo particolarmente soddisfatto per il lavoro del gruppo di Marsala che, con il coordinamento di Antonella Ingianni, ha portato ad una lista composta da 12 donne e 12 uomini, rappresentativi di generazioni e percorsi umani e lavorativi diversi, ma comunque accomunati da una visione di città nel segno della giustizia sociale ed ambientale. Tra loro anche il consigliere comunale Daniele Nuccio, designato nella squadra assessoriale presentata nei giorni scorsi presso gli uffici municipali.

Dopo l’intervento iniziale di Mattia Filippi, Antonella Ingianni ha presentato i 24 candidati, sottolineando i punti principali su cui Avs intende lavorare al fianco di Andreana Patti: il ritorno a Marsala della Facoltà di Enologia, la liberazione delle campagne dalle discariche di rifiuti a cielo aperto, l’utilizzo razionale delle risorse naturali, la tutela di quella che la dirigente di Avs ha definito “la straordinaria biodiversità dello Stagnone, una ricchezza per tutti”.

lista Avs

A seguire, l’intervento del portavoce regionale di Europa Verde, Fabio Giambrone, che ha evidenziato come “il vento del cambiamento stia cominciando a infastidire qualcuno”, con riferimento alle polemiche innescate dagli avversari politici di Andreana Patti negli ultimi giorni. Al contempo, ha annunciato l’arrivo del leader nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli, che sarà a Marsala nei prossimi giorni.

Poi è toccato proprio alla candidata, che ha colto l’occasione per replicare ad alcuni dei citati attacchi: “Questa città è stata svenduta da un punto di vista politico, al punto che ci si accontenta del minimo sindacale, della buca rattoppata”. Andreana Patti ha definito il PNRR “un’occasione perduta per la città”, affermando, tuttavia, che il più grande fallimento del centrodestra è stato il mancato ricambio generazionale”. “E’ tempo di dare a Marsala la classe dirigente che la sua storia merita”, ha concluso la candidata, prima di passare il microfono a Leoluca Orlando.

L’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ha toccato vari punti nel suo intervento, non rinunciando a toccare anche le delicate questioni globali che interessano il nostro tempo, con l’avanzata dei sovranismi e il tramonto del principio di interdipendenza che si era affermato dopo la Seconda Guerra Mondiale, generando nuovi conflitti. Poi Orlando ha espresso parole di stima per Andreana Patti e per il lavoro che Avs ha fatto sul territorio, sottolineando l’impegno a costituire un’alternativa di cambiamento rispetto alle figure e alle forze politiche che hanno governato negli ultimi anni e che – a giudizio di Leoluca Orlando – non sono riuscite a mettere a frutto le potenzialità marsalesi, trasformando la ricchezza in sviluppo.