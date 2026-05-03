Fighter Taekwondo Mazara: successi al torneo di combattimento per bambini

Domenica scorsa il Pala Alberti di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato il torneo regionale di combattimento “KIM e LIU’”, appuntamento dedicato alle categorie Children, Beginners e Kids. Una manifestazione che ha visto protagonisti giovani atleti siciliani tra i 6 e gli 11 anni, uniti dalla passione per il Taekwondo e dalla voglia di mettersi alla prova in un contesto competitivo ma al tempo stesso ricco di entusiasmo e divertimento. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo – Comitato regionale Sicilia, ha regalato momenti di grande sport, con incontri combattuti e un clima di sana competizione. I piccoli atleti, infatti, hanno dimostrato determinazione e spirito sportivo, conquistando risultati di rilievo e portando a casa importanti medaglie.

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti in gara: Gancitano Antonino ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Kids -30 kg; Austero Gianvito si è aggiudicato l’argento nella categoria Children -37 kg; bronzo per Austero Vito (Kids -40 kg), Russo Samuele (Kids -44 kg), Bentivegna Rebecca (Kids -30 kg) e Barracco Pietro (Children -37 kg). Buona anche la prova di Licari Gioele, che ha chiuso al quinto posto nella categoria Children -33 kg. Soddisfazione per i tecnici della squadra Fighter Taekwondo Sicilia, guidata dai maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, che continuano a lavorare con impegno nella crescita sportiva e personale dei giovani atleti. Il prossimo appuntamento per il team sarà il campionato interregionale in Calabria, in programma sabato 2 maggio al Palazzetto dello Sport di Corigliano Rossano, dove la squadra tornerà a confrontarsi con nuovi avversari, pronta a confermare i progressi mostrati in questa competizione.