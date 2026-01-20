Trapani: incidente al lungomare, un ferito è grave

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sul lungomare trapanese. A scontrarsi sono stati due mezzi, un auto e un furgone, all’altezza del Mercato del Contadino. Alla guida dell’Alfa Romeo si trovava Giuseppe Salafia, 44 anni, di Trapani. Sull’altra vettura, una Opel, viaggiavano i coniugi Salvatore Zuppardo, 73 anni e Patrizia Fici, 59 anni, di Trapani.

I soggetti rimasti feriti e sono stati soccorsi dai mezzi del 118 che li hanno portati presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Uno è in condizioni gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi.