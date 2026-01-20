Provincia di Trapani, la situazione relativa alle avverse condizioni meteo



Dalle informazioni sul maltempo di queste ore che abbiamo appreso dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti circa 100 interventi prevalentemente tagli pianta rimozione di lamiere e cartelli pubblicitari nonché dissesti statici. Nella giornata del 20 gennaio i pompieri in tutte le loro sedi della provincia hanno raddoppiato il turno con una squadra aggiuntiva di soccorritori acquatici. Su Mazara del Vallo sono segnalati allagamenti sul Lungomare Fata Morgana.