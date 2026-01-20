Maltempo: blackout danneggiano i pozzi di Bresciana, niente acqua a Trapani

A Trapani torna a farsi sentire un problema annoso che, ciclicamente, mette in difficoltà migliaia di cittadini: i disagi nella distribuzione idrica. A causa delle avverse condizioni meteorologiche e dei ripetuti blackout elettrici che hanno interessato i pozzi di Bresciana, gestiti da Enel per l’alimentazione energetica, nella giornata di oggi sono previsti forti rallentamenti e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città. Una criticità che non è nuova e che, soprattutto in occasione di maltempo o guasti alla rete elettrica, torna a riproporsi con conseguenze pesanti per famiglie, attività commerciali e servizi essenziali. I pozzi di Bresciana rappresentano infatti una delle principali fonti di approvvigionamento idrico per Trapani e ogni disservizio legato al loro funzionamento si traduce immediatamente in problemi per l’intera rete cittadina. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di limitare i consumi e di adottare comportamenti prudenti, in attesa del ripristino della piena funzionalità degli impianti. Resta l’amarezza per una problematica che, da anni, continua a ripresentarsi senza una soluzione definitiva, incidendo sulla qualità della vita dei trapanesi.