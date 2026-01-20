“Troppi disagi per centinaia di cittadini, riaprire subito il Centro per l’Impiego di Mazara”

Resta ancora chiuso il Centro per l’Impiego di Mazara del Vallo, una situazione che continua a creare forti disagi a centinaia di cittadini e agli stessi operatori del servizio. A sollecitare una rapida riapertura è CIFA Trapani, che auspica una soluzione imminente dopo quasi tre mesi di inattività della sede mazarese. La chiusura riguarda gli uffici di via Castelvetrano, ospitati in locali privati il cui canone di locazione è a carico del Comune, resi inagibili a seguito di un incendio divampato alla fine dello scorso mese di ottobre. Da allora, utenti e lavoratori sono costretti a fare riferimento al Centro per l’Impiego di Castelvetrano, con evidenti difficoltà logistiche e organizzative.

“Auspichiamo che al più presto, speriamo entro pochi giorni, possa essere riattivata la sede di Mazara del Vallo del Centro per l’Impiego, mettendo fine ai disagi per i lavoratori utenti e per gli operatori del servizio”, dichiarano il presidente di CIFA Trapani, dottor Gaspare Ingargiola, e il dirigente dell’Area Legale-Amministrativa della Confederazione, avvocato Filippo Inzirillo. “Da quasi tre mesi – aggiungono – il personale è costretto a spostarsi presso la sede di Castelvetrano, una situazione non più sostenibile nel medio periodo”. CIFA Trapani sottolinea il proprio impegno a fianco di lavoratori, famiglie e imprese, ribadendo il ruolo della Confederazione nel sostenere lo sviluppo del sistema sociale e produttivo del territorio. In questo contesto, Ingargiola e Inzirillo esprimono apprezzamento per l’intervento del Comune di Mazara del Vallo e, in particolare, dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci, che ha messo a disposizione una parte dei locali comunali del complesso “F. Corridoni” per ospitare temporaneamente il Centro per l’Impiego.

Un segnale positivo arriva anche sul fronte delle prospettive future. CIFA Trapani accoglie con favore la notizia che, grazie a un apposito progetto già finanziato con oltre un milione di euro, sarà allestita una sede definitiva del Centro per l’Impiego di Mazara del Vallo nei locali comunali di via Caduti delle Foibe, nei pressi della Strada Statale 115. Gli spazi, concessi in comodato d’uso all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dovrebbero garantire una soluzione stabile e adeguata alle esigenze del territorio. In attesa della piena riattivazione del servizio, resta alta l’attenzione sulle tempistiche, considerate fondamentali per restituire alla città un presidio essenziale per le politiche attive del lavoro e il sostegno all’occupazione.