Salemi: deruba il datore di lavoro, denunciato un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato per furto un giovane di 20 anni presunto responsabile della sottrazione di denaro al proprio datore di lavoro.

I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di richiesta da parte di un allevatore della zona che aveva denunciato il furto dell’incasso mensile ad opera di un proprio dipendente, dileguatosi velocemente subito dopo.

I Carabinieri, raccolto gli elementi informativi necessari circa l’identità del dipendente e l’ammontare della somma asportata che si aggirava tra i 5000 e i 6000 euro, si sono messi sulle tracce del 20enne romeno senza fissa dimora.

Dopo una serie di passaggi nei luoghi frequentati solitamente dal 20enne i militari lo hanno rintracciato in contrada Baronia con in tasca 5.850 euro in contanti, motivo per cui è stato denunciato.

L’intera somma di denaro è stata poi restituita all’allevatore.