Maltempo Marsala e Provincia: scuole chiuse il 20 gennaio, primi danni

Fino a poche ore fa le scuole, con l’allerta gialla, erano rimaste aperte. Ma proprio da poco è arrivata una nuova comunicazione: in considerazione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile Nazionale e Regionale, nonché dalla Prefettura di Trapani, il sindaco Massimo Grillo ha incontrato e condiviso con i Comandanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Capitaneria di porto e del 37º Stormo dell’Aeronautica Militare di Trapani, la decisione di emettere apposita ordinanza relativamente alla programmata processione della Madonna della Cava a salvaguardia della pubblica e privata incolumità considerazione delle evidenti avverse, condizioni meteo. Di conseguenza, con don Marco Renda e don Giacomo Marino si è ritenuto opportuno e precauzionale sospendere l’odierna Processione della Madonna della Cava (Padrona della Città). Rimane comunque confermata la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre (18).

Inoltre – a causa dell’allerta meteo prevista da oggi e fino al prossimo 21 gennaio – il sindaco Grillo sta predisponendo anche limitazioni temporanee per la sicurezza dei cittadini, a cominciare dalla chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 20 gennaio. Oltre alla chiusura del Cimitero e della Villa Cavallotti (già disposta con precedente Ordinanza), si preannuncia che il nuovo provvedimento sindacale conterrà altresì: il divieto di svolgimento di manifestazioni, attività ludico-ricreative, sportive e di intrattenimento all’aperto, anche se precedentemente autorizzate; il divieto di accesso in parchi, giardini pubblici, ville comunali, cimitero e altre aree verdi; impianti sportivi all’aperto e aree giochi esterne; sottopassi, zone depresse e aree notoriamente soggette ad allagamenti; il divieto la sosta e/o permanenza in prossimità di alberature, cantieri, strutture provvisorie.

Anche gli altri comuni trapanesi via via si allineeranno alle disposizioni della Protezione Civile e della Prefettura. Nel frattempo in tutta la Provincia si contano i danni: muri cadenti, cornicioni pericolanti, rami e mastelli che volano, pali che cadono sulle vetture parcheggiate, come accaduto in via Mazzini, a Marsala.