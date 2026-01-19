Alcamo piazza di spaccio: al via il processo

A Tribunale di Trapani, inizia il processo con rito ordinario dell’operazione “Aquila”.



Gli imputati iniziali erano 28, rinviati a giudizio nel settembre dello scorso anno.

Alcuni hanno scelto riti alternativi. Per 22 di loro si apre invece il processo ordinario.

La maggior parte degli imputati è di Alcamo, città da cui sono partite le indagini del commissariato di Pubblica sicurezza. Gli altri provengono da Partinico, Palermo, Gibellina, Trappeto e Borgetto.

All’epoca dell’inchiesta tutti furono denunciati a piede libero.

La città alcamese al centro di una notevole piazza di spaccio

Secondo l’accusa, il gruppo gestiva un traffico stabile di cocaina. La droga veniva venduta ad Alcamo a circa 70 euro a dose. Gli approvvigionamenti arrivavano soprattutto da Palermo e Partinico.

Lo spaccio non si fermava alla città. Un mercato continuo, con clienti abituali e un sistema organizzato anche nei comuni vicini: Castellammare del Golfo, Balestrate, Trappeto e la stessa Partinico

Minacce e recupero crediti

Le indagini descrivono anche un meccanismo di recupero crediti.

In più occasioni le pressioni per il pagamento sarebbero sfociate in minacce.

Non solo verso i consumatori, ma anche nei confronti dei loro genitori.

Intercettazioni e video

A sostenere l’impianto accusatorio ci sono intercettazioni telefoniche e ambientali. Fondamentali anche i riscontri video.

Gli investigatori hanno documentato cessioni di cocaina in luoghi precisi. Tra questi una sala giochi e un magazzino alla periferia di Alcamo.

