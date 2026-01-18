Marsala: incidente domestico per una donna in corso Calatafimi, intervengono vigili del fuoco e 118

Spiacevole incidente domestico, ieri pomeriggio, per una signora marsalese. La donna, di 79 anni anni, è caduta all’interno della propria abitazione di corso Calatafimi, dove vive da sola al terzo piano. Per soccorrere la signora si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, che sono riusciti a entrare a casa della donna dal balcone laterale, tramite un mezzo dotato di elevatore. Sul posto anche i sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ambulanza presso l’ospedale “Paolo Borsellino”. Dai primi accertamenti è emerso che la signora ha riportato la frattura dell’anca.