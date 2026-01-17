Furto di cavi elettrici a Trapani, la Polizia arresta un 45enne

Il rame continua ad essere oggetto di furti nel territorio trapanese. Nei giorni scorsi gli operatori delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Trapani sono intervenuti in viale Emilia Romagna, dove un uomo di circa 45 anni era intento a sradicare grazie anche all’utilizzo di diversi arnesi atti allo scasso, un pozzetto di energia elettrica destinato alla fornitura dell’illuminazione pubblica del Comune di Trapani, estrapolando un ingente quantità di cavi elettrici.

Il soggetto, già in possesso della refurtiva, si è diretto rapidamente all’interno del terrazzo della propria abitazione sito nel quartiere popolare “Rione Palme” tentando di fare perdere le proprie tracce ed estrapolare il rame contenuto all’interno dei cavi per procurarsi l’ingiusto profitto.

I poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento, individuando l’uomo con in mano la refurtiva. Dopo una mirata ed attenta perquisizione hanno rinvenuto circa 80 metri di cavi elettrici oltre a vari arnesi atti allo scasso utilizzati poco prima per la commissione del reato a danno del Comune di Trapani.

Inoltre gli operatori della Volante, dopo aver effettuato una perlustrazione nei luoghi adiacenti, hanno trovato anche ingenti quantità di guaina protettiva priva di cavi elettrici accumulati all’interno di un vecchio scivolo in disuso all’epoca adibito a parcheggio interrato di veicoli, posizionato proprio sotto al terrazzo dell’abitazione del reo.

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti giudiziari specifici, attraverso la determinazione ed alle elevate capacità professionali mostrate dagli operatori delle Volanti che hanno acquisito inconfutabili elementi di prova, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che in fase di rito direttissimo, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.