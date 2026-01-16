Trapani: revoca nell’aria per la cittadinanza onoraria ad Antonini, ma solo il Consiglio può votarla

Nel ottobre 2024 il Consiglio comunale di Trapani approvò a maggioranza il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente sportivo Valerio Antonini, riconoscendone i meriti sportivi legati alla promozione del Trapani Calcio in Serie C e al ritorno nel massimo campionato di basket della Trapani Shark. Negli ultimi mesi del 2025 e all’inizio del 2026, però, la situazione sportiva e amministrativa attorno alle società di Antonini è degenerata: la Trapani Shark è stata esclusa dalla Serie A di basket per questioni legate a irregolarità amministrative e penalizzazioni crescenti nel corso delle stagioni; il Trapani Calcio ha subito penalizzazioni e il suo ricorso contro questi provvedimenti è stato respinto, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni o addirittura di esclusione dalla Serie C.

Nonostante originariamente fosse stata conferita tramite deliberazione del Consiglio comunale (e quindi non potesse essere “cancellata” solo con un atto del sindaco), diversi organi di stampa hanno annunciato l’avvio della procedura di revoca della cittadinanza onoraria a Valerio Antonini. Il sindaco Giacomo Tranchida aveva detto che il riconoscimento era stato conferito soprattutto per i meriti sportivi, ma che tali presupposti “non sussistono più”, visto il drastico peggioramento della situazione sportiva e delle vicende amministrative delle società di Antonini. L’atto deliberativo deve provenire dall’Assise civica che, per legge, è l’organo competente per revocare una cittadinanza onoraria già conferita. Il Consiglio comunale l’approverà? Molto probabilmente. Ma non prima di un ordine del giorno e di una votazione in Aula.