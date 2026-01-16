Messina Denaro, il pm chiede 12 anni per l’autista Giovanni Luppino

Il sostituto procuratore generale di Palermo, Carlo Marzella, ha avanzato richiesta di condanna a 12 anni di reclusione nei confronti di Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara, ritenuto l’uomo che negli ultimi anni di latitanza avrebbe accompagnato il boss Matteo Messina Denaro con la funzione di autista. Fuori dalla clinica “La Maddalena”, fu arrestato il 16 gennaio 2023 assieme all’ex superlatitante mentre quest’ultimo si recava sotto falso nome a fare la chemioterapia per il tumore al colon che poi da lì a qualche mese lo portò alla morte. In primo grado il giudice per l’udienza preliminare, dopo aver riqualificato l’originaria accusa di associazione mafiosa formulata dai pubblici ministeri nei reati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, aveva inflitto a Luppino una condanna a 9 anni e 3 mesi.

Con l’appello, la Procura generale è tornata a sostenere l’ipotesi più grave, contestando all’imputato il reato di associazione mafiosa, o in alternativa il concorso esterno in associazione mafiosa, così come già richiesto dall’accusa nel giudizio di primo grado. Secondo gli investigatori, Luppino – arrestato insieme al boss latitante il 16 gennaio di tre anni fa – non si sarebbe limitato al ruolo di autista, ma avrebbe anche riscosso somme di denaro per conto del capomafia. Inoltre, con l’aiuto dei figli, finiti in carcere due anni fa, avrebbe gestito spostamenti, cambi di domicilio e diversi aspetti logistici legati alla lunga latitanza di Messina Denaro.