False e-mail rinnovo tessera sanitaria: allarme truffe anche nel trapanese

Attenzione a un nuovo tentativo di truffa informatica che sta circolando in queste ore e che si registra anche in provincia di Trapani. Diversi cittadini stanno ricevendo false e-mail sul presunto rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute. I messaggi fraudolenti invitano l’utente a cliccare su un link per completare il rinnovo della tessera. Il collegamento rimanda a un sito web falso, realizzato per sembrare molto simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con dati personali e sensibili, talvolta anche informazioni finanziarie. I dati così raccolti possono essere utilizzati per furti d’identità, truffe economiche o altri scopi illeciti. Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto nei confronti di anziani e persone meno esperte nell’uso degli strumenti digitali, categorie spesso prese di mira da questo tipo di raggiri.

È bene ricordare che il Ministero della Salute non invia e-mail con link per il rinnovo della tessera sanitaria, né chiede dati personali tramite posta elettronica. Cosa fare in caso di ricezione del messaggio: non cliccare su alcun link contenuto nell’email, non inserire dati personali, sanitari o finanziari, cancellare immediatamente il messaggio. Per informazioni corrette e aggiornate è sempre consigliabile fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali, consultando il sito istituzionale del Ministero della Salute o rivolgendosi agli uffici competenti. Segnalare episodi sospetti può aiutare a limitare la diffusione della truffa e a proteggere altri cittadini.